Задържаха трима организатори на престъпна група за трафик на мигранти през България. Това съобщиха от МВР. Специализирана операция е проведена от Главна дирекция „Гранична полиция“, Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Операцията е във връзка с досъдебно производство под наблюдението на Софийска градска прокуратура. На 29 октомври 2026 г. в столицата и Пернишка област са задържани 15 чужди и български граждани, участници в престъпна група за трафик на мигранти през България, сред които основният организатор афганистанец и двама негови помагачи.

МВР

Извършени са процесуално-следствени действия на 10 адреса и пет автомобила, при които са намерени и иззети голям брой веществени доказателства, в това число - огнестрелни оръжия, наркотични вещества (178 гр. марихуана и 43 гр. кокаин), мобилни телефони, парични суми, дневници, радиостанции, сигнална синя лампа, сим карти.

МВР

Престъпната група е осъществявала превоз на незаконните мигранти от българо-турската до българо-сръбската граница.

В качеството на обвиняеми по досъдебното производство са привлечени трима – двама афганистанци на 33 и 23 години, постоянно пребиваващи у нас, и 40-годишен софиянец. Наложена им е постоянна мярка задържане под стража. Работата по случая продължава.

МВР

Миналата седмица от ГДГП съобщиха, че общо 19 души са задържани и четирима са обвинени за трафик на мигранти.