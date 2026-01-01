Заподозреният за убийството на куче в столичния квартал „Кръстова вада“ издирен и задържан в Столичната дирекция на вътрешните работи, след което е предаден на прокуратурата.

Той ще бъде задържан и ще бъде конвоиран до Четвърто РУ за извършване на необходимите действия. Това съобщи в публикация във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев.

Разходка завърши с трагедия: Мъж уби малко домашно куче с ритник

По думите му от СДВР веднага са реагирали на сигнала за убито малко куче. Мъжът е бил идентифициран и обявен за издирване. Той се укриваше.

Демерджиев подчерта, че насилието над животни не може да бъде подминавано. По думите му жестокостта към беззащитните е не само неприемлива, но и сигнал за склонност към насилие и над хора.

На излизане от СДВР нито мъжът, нито адвокатът му не коментираха инцидента пред медиите.

Демерджиев призова прокуратурата да предприеме необходимите действия. „Подобни прояви на насилие са нетърпими и трябва да бъдат пресичани категорично", смята той.

Министърът посочи още, че според информация от директора на Столичната дирекция на вътрешните работи задържаният е бил замесен и в предишен инцидент, по който прокуратурата е отказала да образува производство. „Колкото по-бързо и по-категорично правоохранителните органи действат, толкова по-малко подобни инциденти ще виждаме в ежедневието си”, заяви Демерджиев, предава NOVA.

Припомняме, че жестокият случай на насилие над кучето е от вечерта на 1 ноември и предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи, както и протест в столичния квартал „Кръстова вада” на следващата вечер.

Случилото се е заснето от охранителна камера, а кадри от инцидента се разпространяват в интернет. На тях се вижда как мъж рита куче от породата „йоркширски териер“ с всички сили в квартал „Кръстова вада“.

По време на разходка със стопанина си деветгодишно куче от породата йоркширски териер е било ритнато от мъж. Животното, което тежало около три килограма, е починало вследствие на удара. Според разказа на стопаните нападението е било предшествано от спор за разхождането на кучето в района. След удара между собственика на животното и мъжа е възникнал физически сблъсък.



Случаят предизвика силно обществено възмущение. Вечерта на 2 ноември стотици граждани, много от които с домашните си любимци, се събраха на протест в квартала. Те настояха за справедливост и по-строги наказания за проявите на жестокост към животни.



Собственици на други кучета разказаха, че са били обект на агресия от същия мъж.