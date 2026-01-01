Нов случаи на агресия от страна на мъжа, убил малко куче в столичния квартал „Кръстова вада“, излезе наяве. Една от потърпевшите е Таня Божкова, която разказва, че той изритал померана ѝ, тежащ едва 2 килограма, а след това я заплашил. Жената и семейството ѝ подали жалба в полицията още същия ден, като предоставили и запис от охранителна камера.Таня Божкова разказа, че случката се разиграла в петък сутринта на тротоара пред кооперацията, в която мъжът живее, докато тя разхождала своя померан.

„Беше нормална разходка, просто преминавахме по тротоара. Кучето не е извършвало никакви физиологични нужди и не е минавало през тревни площи. Забелязах, че има човек, който стои и ни дебне. В един момент започна да крещи: „Разкарай се от тука, ма” и други обиди. Физическата агресия беше единствено и само към кучето ми. Изрита го изключително силно отдолу по коремчето и то хвръкна на половин метър височина”, разказа Таня Божкова в ефира на „Здравей, България” по NOVA.

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След удара мъжът започнал да заплашва и нея, че ще последва същото. „Единственото, което успях да направя в този момент, е да се мобилизирам и да му кажа, че зад главата ми има камера и всичко това е записано. След това въпросният просто си тръгна”, сподели жената. За щастие, нейното кученце оцеляло след нападението.

Божкова подчерта, че още същия ден, два дни преди смъртоносния инцидент с другото куче тя и семейството ѝ са подали официална жалба и са предоставили видеозаписа на институциите и полицията.

Оказва се, че това не е изолиран случай. По думите на Божкова с нея вече се свързали и други жени, станали жертва на агресия от същия човек. Сред тях е жена с два френски булдога, която била нападната по абсолютно идентичен начин само минута преди инцидента с померана.

„Щом ти си склонен да изпитваш агресия към двукилограмово, беззащитно същество и да причиниш това, което той причини на семейството от неделя, това означава, че имаш абсолютната възможност да го причиниш и на дете, и на човек”, заяви Божкова.

Вълна от недоволство и протест на стотици граждани имаше снощи в столичния квартал „Кръстова вада” след брутално убийство на малко куче, ритнато фатално от мъжа. Извършителят се издирва от полицията, като междувременно стана ясно, че той нападал и други домашни любимци в района.

Десетки граждани и собственици на кучета се събраха на протест пред дома на мъжа с искане за ефективно наказание.