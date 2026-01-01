Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов алармира за "скандално действие на властта".

"Поредно скандално действие на властта - получихме информация, че планират да национализират частично втория стълб на пенсионното осигуряване, за да финансират дефицита", написа той.

По думите му вместо стимули за икономиката и за капиталовия пазар - повече пари се насочват към държавата.

"Вместо оптимизация на разходите - натягане на приходната част. Това може да даде краткосрочен резултат за запушване на дупки, но дългосрочно е натискане на газта към пропастта", пише още Божанов.