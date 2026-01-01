Четири стоманени джанти с монтирани на тях гуми са откраднати от гараж на болница в Стара Загора. За кражбата е подаден сигнал в полицията на 2 ноември сутринта.

При извършената проверка е установено, че в гаража е проникнато чрез срязване на халката на катинар. Кражбата е извършена за времето между 16:00 часа на 29 октомври и 08:10 часа на 2 ноември.

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Сигналът е подаден от 59-годишен мъж.

По случая е образувано досъдебно производство.