Два испански изтребителя F-18, изпълняващи бойно дежурство за въздушно патрулиране над Румъния, са вдигнати тази нощ заради засичане на две въздушни цели близо до румънско-украинската граница при делтата на Дунав, съобщи сайтът Диджи 24, позовавайки се на изявление на Министерството на националната отбрана на Румъния.

Според изявлението вчера малко преди полунощ система за радиолокационно наблюдение е засякла две въздушни цели в района на украинските градове Измаил и Килия, намиращи се в непосредствена близост до румънско-украинската граница.

Заради опасността от навлизането на дронове на румънска територия до жителите в северната част на източния румънски окръг Тулча е изпратено съобщение за тревога чрез системата Ро-Алърт, а два испански изтребителя F-18 са вдигнати в небето.

Въздушната тревога е отменена в 00:21 ч. местно (и българско) време днес, като не са докладвани навлизания във въздушното пространство на Румъния, се посочва още в изявлението на министерството.