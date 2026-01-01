50-годишен мъж и 44-годишна жена са пострадали, след като автомобил блъснал електрическата им триколка във Ветово. Водачът на колата е напуснал мястото на инцидента и се издирва, съобщиха от ОДМВР – Русе.

Произшествието е станало на 10 октомври около 23:00 часа на ул. „Сливница“, на около 100 метра от бензиностанция в посока центъра на града.

По първоначални данни неустановен автомобил се движел в същата посока като електрическата триколка и я блъснал.

Двамата пострадали са прегледани в УМБАЛ „Канев“ в Русе и са освободени.

Полицията предприема действия за установяване на автомобила и неговия водач, както и за изясняване на обстоятелствата около произшествието.