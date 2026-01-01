Протестни действия с искане за увеличение на работните заплати в обществения сектор с минимум 10 процента започна Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). Първият митинг се състоя пред Регионалната библиотека „Пенчо Славейков“ във Варна, а в него се включиха служители на библиотеката. Те издигнаха лозунги с искания за 10 процента ръст на доходите и държаха плакати с надписи: „Инфлацията расте, заплатите – не“, „Трудът ни струва повече“, „Искаме справедливо заплащане“ и „Достойно заплащане за достоен труд“.

„Протестите започват от Варна и представляват предупредителна акция, в рамките на която излизаме за 10 минути с искане за гарантиране на минимум 10 процента ръст на възнагражденията в обществения сектор през 2027 г. чрез осигуряване на необходимите средства в държавния бюджет. Имаме притеснения относно бюджета за догодина, защото към настоящия момент никой не коментира политика по доходите“, каза вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов, който участва в митинга.

Той уточни, че синдикатите настояват и всички сливания на структури, които пряко засягат работните места и заплащането, да бъдат предварително обсъждани със служителите в съответните институции. По думите му липсва функционален анализ, който да покаже къде има дублиращи се дейности и къде не достига персонал. „Искаме да видим как преструктурирането на администрациите ще подобри предоставянето на услугите, а не само ще доведе до 10 процента съкращаване на разходите за персонал“, поясни той.

Според изчисленията на КНСБ за реално увеличение на заплатите в обществения сектор с 10 процента са необходими малко над 732 млн. евро в бюджета за 2027 г. Капитанов припомни, че в тазгодишния държавен бюджет е имало намерение доходите да бъдат замразени, но след синдикални действия те са били индексирани с 5 процента, и то не за всички работещи.

„С увеличението на цените на храните и горивата покупателната способност на хората намалява. Исканото увеличение няма да подобри живота на семействата, а само ще се опита да компенсира инфлацията“, допълни той.

Началната заплата на млад служител в библиотеката е около 700 евро нето, съобщи Капитанов. Той коментира, че тази сума не е достатъчна за покриване на разходите за жилище, отопление, храна и облекло. „Надяваме се да има чуваемост и властта да поеме конкретни ангажименти“, заяви той.

Утре протестните акции на КНСБ продължават в Шумен, а ден след това – в Русе. В тях ще се включат и служители от сферите на земеделието, образованието и здравеопазването, наред с работещите в културата и съобщенията.