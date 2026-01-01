Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъди Проект на Постановление на Министерския съвет (МС) за изменение и допълнение на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Проектът е свързан с реда и начина на определяне на минималната работна заплата (МРЗ) и с оценката на нейната адекватност. В него са включени текстове и относно регламентирането на изчисляване на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд.

Работодателските организации подкрепят предложения проект на Постановление на МС, Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) също подкрепя, а Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“ не подкрепя.

В края на септември Народното събрание прие на второ четене промените в Кодекса на труда, с които се регламентира новият механизъм за определяне на МРЗ.

Социалният министър Наталия Ефремова припомни за решението МРЗ да се определя в диапазон на долна и горна граница. Долната граница е размерът на МРЗ за текущата година, а горната граница се определя въз основа на формула, включваща претеглените стойности на показателите по четирите критерия в Кодекса на труда, които ще се изчисляват въз основа на официални статистически данни, каза тя.

Първият показател е средногодишно изменение на индекса на цените на малката по състав кошница, с който се измерва покупателната способност на МРЗ, като се вземе предвид издръжката на живот. Вторият показател е годишното изменение на брутната медианна работна заплата на наетите на пълно работно време, измерено чрез темпа на прираст, чрез който се измерва общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение. Третият показател е годишното изменение на средната брутна работна заплата на наетите лица, измерено с темпа на прираст, с който се измерва темпът на растеж на работните заплати. Последният показател е средната аритметична стойност, изчислена от годишните изменения на брутната добавена стойност на един зает по съпоставими цени за период от последните 10 години, с който ще се измерват дългосрочни равнища на производителността на труда в страната.

Всеки един от показателите е с равно тегло 25%, с което считаме, че се осигурява баланс между социалните и икономическите функции на МРЗ, подчерта Ефремова.

МС ще определя МРЗ за следващата година до 15 август, предвижда още проектът.

Втората промяна в наредбата, която се предлага, е заличаване на допълнителното и ненужно условие допълнително трудово възнаграждение за положен нощен труд да е не по-малко от 51 евроцента. По този начин ясно се определя минималното възнаграждение за нощен труд, а то е не по-малко от 0,15 на сто от МРЗ, което за тази година означава 93 евроцента, разясни Ефремова.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров каза, че при преговорите за механизма на МРЗ са направили компромис и подчерта, че синдикатът държи на показателя за издръжката за живот. Искаме в наредбата да намери място това, че индикаторът, който измерва първия критерий в наредбата е временен, докато дойдем на основния показател за издръжката на живот, заяви Димитров. Подкрепяме принципно проекта на постановление, посочи той.

Главният икономист на Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“ Атанас Кацарчев каза, че според старата формула МРЗ за следващата година е трябвало да бъде около 692 евро. За следващата година МС ще трябва да определи МРЗ както реши, коментира той. По думите му е притеснително, че новият механизъм работи със статистически данни отпреди повече от две години.

Представителите на работодателските организации изразиха подкрепа за проекта на постановление. Те казаха, че наредбата е вследствие на тежки преговори между социалните партньори и на база компромиси, за да има финален текст. Заместник-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Мария Минчева заяви, че в нито един момент не са се съгласявали кошницата за услуги да бъде временен показател. За нас най-големият компромис беше включване на издръжката за живот чрез методология на Националния статистически институт, заяви тя.