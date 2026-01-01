Към 31 декември 2025 г. населението на България е 6 423 207 души. В сравнение с 2024 г. населението на страната намалява с 14 153 души или с 0,22 на сто, сочат данни от последната публикация на Националния статистически институт (НСИ) "Население и демографски процеси 2025 г.", поместена на интернет страницата на институцията.

Към 31 декември 2024 г. населението на България наброяваше 6 437 360 души, като в сравнение с 2023 г. то намалява с 8121 души или с 0,13 на сто, сочи справка в НСИ.

Застаряването на населението през годините води до повишаване на неговата средна възраст, която нараства до 45,4 години в края на 2025 година, посочват от НСИ. Средната възраст на населението в градовете е 44,6 години, а в селата - 47,7 години.

Населението в трудоспособна възраст към 31 декември 2025 г. е 3 764 842 души или 58,6 на сто от населението на страната.

Населените места без население са 192. В 1280 или в 24,4 на сто от населените места живеят от 1 до 49 жители. Най-голямото село е Лозен (6671 души), намиращо се на територията на Столична община, а най-малкият град - Мелник, е с население 181 души.

През 2025 г. 44 640 души са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. От НСИ отбелязват, че потокът на имигрантите включва както български граждани, завърнали се в страната, така и граждани на други държави, получили разрешение или статут за пребиваване в страната, от тях 45,9 на сто са граждани на страни извън Европейския съюз, 38,9 на сто имат българско гражданство, а 15,2 на сто са граждани на държави от ЕС. Сред дошлите да живеят в страната 14,3 на сто са във възрастовата група 0 - 14 години, 72,9 на сто са на възраст 15 - 64 години, а на 65 и повече навършени години са 12,8 на сто от имигрантите. Най-висок е делът на имигрантите от Турция (25,1 на сто), Украйна (18,5 на сто) и Германия (9,1 на сто).

През 2025 г. 9555 души са променили своя настоящ адрес от страната в чужбина, като 52,1 на сто от тях са мъже. Емигрантите на възраст 0 - 14 г. са 6 на сто, тези на възраст 15 - 64 години са 59,7 на сто, а на 65 и повече навършени години - 34,3 на сто от всички емигранти.

От НСИ отбелязват, че след 1990 г. демографското развитие на страната се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението (разликата между живородените и умрелите). През 2025 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на страната е намаляло с 49 238 души.

Съществено влияние върху броя и структурите на населението в страната оказва и механичният прираст (нетното салдо от външната миграция), който през 2025 г. е положителен - плюс 35 085 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от страната, уточняват от НСИ.