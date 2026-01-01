44-годишен мъж е задържан, след като ударил с мотика по главата свой 64-годишен съсед в ловешкото село Велчево. Пострадалият е откаран в болница в Плевен, без опасност за живота, съобщиха от ОДМВР – Ловеч.

Сигналът е подаден на 10 октомври около 12:00 часа в Районното управление в Троян. По първоначални данни между двамата мъже възникнал спор, който прераснал във физическа саморазправа. При удара 64-годишният мъж изпаднал в безсъзнание.

Пострадалият е транспортиран за лечение в болница в Плевен. Предполагаемият извършител е задържан в Районното управление в Троян.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава.