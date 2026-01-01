Забавяне в доставките на противогрипни ваксини в България може да остави уязвимите групи без защита точно преди разгара на грипната епидемия. На фона на логистичните проблеми у нас, данните от Южното полукълбо показват циркулацията на нови, по-лесно предаваеми варианти на вируса. Въпреки това специалистите успокояват, че по-високата заразност не означава непременно по-тежко боледуване.

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Въпреки регистрираните първи случаи на грип у нас, същинската епидемична вълна все още е далеч. Инфекционистът доц. Трифон Вълков обясни в ефира на „Здравей, България”, че появата на заболяването по това време на годината е обичайна и не вещае подраняване на пика.

„Ние очакваме първите случаи на грип и респективно завишаване на заболеваемостта от респираторни вирусни инфекции към края на месец ноември, началото на декември. А вече за така зачестени случаи с оглед по-тежка епидемична вълна – това винаги се е случвало в края на декември, началото на януари”, категоричен е специалистът.

Относно данните от Южното полукълбо, където зимният сезон вече премина с по-лесно предаваеми щамове, инфекционистът потвърди, че вирусът постоянно мутира.

„Вирусът на грипа е изключително мутантен вирус, той се променя дори в рамките само на един сезон. Това, което имаме като информация, е, че се касае за варианти, които са доста по-добре адаптирани, тоест те могат да се предават по-лесно от човек на човек. Но тук бих искал да отбележа, че това не касае неговото по-тежко протичане”, обясни доц. Вълков.

Заради сериозно забавяне от страна на производителите, противогрипните ваксини все още не са налични в аптечната мрежа. Това принуждава много българи да търсят препарати от съседни държави, като например Гърция. Според лекаря няма никакво значение от коя държава е закупена ваксината, стига тя да е поставена навреме.

„Тези щамове, които се съдържат във ваксината, без значение от нейния търговски производител, щамовата характеристика е една и съща, тя е определена от Световната здравна организация. Така че практически няма никакво значение откъде ще си купите ваксината и къде ще си я поставите”, подчерта той.