Софийска районна прокуратура обвини 23-годишен мъж за хулигански действия, извършени по расистки и ксенофобски подбуди. Това съобщиха от обвинението.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 10 октомври в района на Народния театър „Иван Вазов“ в столицата, обвиняемият е извършил хулигански действия, грубо нарушаващи обществения ред. Обвиняемият е издавал звуци, наподобяващи маймуна и е отправял подигравателни реплики, мотивирани от расова принадлежност на чуждия гражданин. След това обвиняемият е преследвал чужденеца по улиците в центъра на град София и е демонстрирал агресивно отношение към него. Деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост и е извършено по хулигански и ксенофобски подбуди.

По случая се води разследване за престъпление, за което се предвижда затвор. С постановление на дежурен прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 12.10.2026 г., наблюдаващ прокурор внесе в Софийски районен съд искане за постоянен арест спрямо обвиняемия.