София оглави класацията Best City Break in Europe 2027 (най-добра европейска дестинация за кратки градски пътувания) на European Best Destinations, съобщиха от Столична община. Първото място поставя българската столица във фокуса на международна туристическа кампания и дава допълнителна възможност градът да достигне до нови посетители.

В продължение на 33 дни 11 614 души участваха в гласуването за 64 европейски дестинации – 20 столици и 44 други града, подбрани от независими туристически журналисти. Всеки участник можеше да подкрепи до три дестинации, а София зае първото място в крайното класиране.

София съчетава културно и историческо наследство, разнообразен културен календар, местна гастрономия и оживен градски живот с непосредствен достъп до природата. Античното наследство на Сердика, храм-паметникът „Св. Александър Невски“, музеите и галериите разкриват различни страни на града, а Боянската църква – част от световното наследство на ЮНЕСКО – и близостта на Витоша допълват възможностите за преживявания в рамките на едно кратко пътуване.

„Гордеем се, че толкова много хора избраха София. Амбицията ни е да посрещаме все повече посетители и да им даваме причини да се връщат. Това признание е възможност да покажем града си пред още по-широка международна аудитория и да надграждаме интереса към всичко, което София предлага“, коментира кметът на София Васил Терзиев.

През следващите 12 месеца European Best Destinations ще представя София като водеща дестинация за кратки градски пътувания пред международна аудитория, включително чрез партньорски медии като Forbes International. Кампанията създава възможност столицата да достигне до хора, които търсят нови европейски дестинации, и да привлече интерес към местния бизнес, културните събития и туристическите услуги.

Столична община работи за развитието на София като привлекателен европейски град – чрез подобряване на градската среда, подкрепа за културния живот и популяризиране на столицата пред международна публика. Международното признание дава допълнителна видимост на тази работа и възможност да се надгради представянето на София като дестинация. Следващата стъпка е нарасналият интерес към града да се превръща в устойчив туристически поток и повече възможности за местния бизнес и културния сектор.

European Best Destinations популяризира европейски дестинации от 2009 г. насам и работи с над 500 туристически дестинации и международни медии.