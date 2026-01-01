55-годишна пътничка е настанена в реанимацията на болницата в Лом след тежка катастрофа между два автомобила на път II-81, непосредствено преди града. Жената е със счупени ребра и мозъчен кръвоизлив, но без опасност за живота, съобщиха от ОДМВР – Монтана.

Произшествието е станало на 11 октомври около 17:40 часа. По първоначални данни 20-годишна водачка от Видин, управляваща „Опел Корса“, излязла от десен завой в посока Лом и заради несъобразена скорост навлязла в насрещната лента. Автомобилът се ударил странично в „Порше Кайен“, управляван от 38-годишен мъж от Лом, който се движел към Монтана.

При сблъсъка са нанесени значителни материални щети. Пострадалата жена пътувала на задната седалка в „Порше“-то. Двамата водачи са прегледани и освободени за домашно лечение с охлузвания.

Пробите им за алкохол са отрицателни. Взети са кръвни проби за изследване за наркотични вещества.

На място е извършен оглед, уведомена е Районната прокуратура в Монтана и е образувано досъдебно производство.