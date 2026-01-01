76-годишен мъж е пострадал при сблъсък между два автомобила на пътя между русенските села Николово и Червена вода. Той е настанен в болница с фрактури на ръката и травма на гръдния кош.

Инцидентът е станал на 9 октомври около 13:30 часа на общинския път RSE1130, при километър 3+500. По данни на полицията товарен автомобил „Фолксваген Транспортер“, управляван от 64-годишен мъж, навлязъл в насрещната лента и се ударил в лек автомобил „Рено Меган Сценик“.

При сблъсъка е пострадал водачът на „Рено“-то. Той е получил фрактури на дланта и палеца на ръката, както и травма на гръдния кош. Настанен е в отделение на УМБАЛ „Канев“ в Русе.

Пробите за алкохол на двамата водачи са отрицателни. На мястото са извършени оглед и действия по обезопасяване на района. Екипи на пожарната са участвали в освобождаването на пострадалия от автомобила.

По случая е образувано досъдебно производство.