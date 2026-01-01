Двама мъже са нападнали 33-годишен русенец и са му отнели мобилен телефон на ул. „Хан Кубрат“ в града. По случая е образувано досъдебно производство за грабеж, съобщиха от ОДМВР – Русе.

Сигналът е подаден на 9 октомври на телефон 112. По данни на потърпевшия двамата мъже му нанесли побой, след което единият от тях извадил от раницата му мобилен телефон „Айфон 13“ и избягал.

Разследването се води по чл. 198, ал. 1 от Наказателния кодекс. Уведомен е дежурен прокурор при Районната прокуратура в Русе.

Работата по установяване на извършителите и изясняване на обстоятелствата около престъплението продължава.