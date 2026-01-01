39-годишен мъж от Шумен е задържан, след като нанесъл удари с длан на три малолетни момчета след спор на ул. „Дедеагач“ в града.

Инцидентът е станал на 9 октомври около 19:00 часа. Мъжът забелязал децата, качени върху козирката на входа на жилищна сграда, и им направил забележка да слязат. Между тях възникнал спор, по време на който той ударил трите момчета.

Подаден е сигнал в полицията. Мъжът е установен, разпитан и задържан.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава.