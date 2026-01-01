Двама мъже са пострадали при катастрофа между два автомобила на Подбалканския път между село Васил Левски и Калофер. Инцидентът е станал в петък, съобщиха от ОДМВР – Пловдив.

Сигналът е подаден след 12:00 часа в Районното управление в Карлово. По първоначални данни лек автомобил „Тойота“ предприел ляв завой, при който отнел предимството на движещ се автомобил „Алфа Ромео“. Последвал сблъсък.

При произшествието са пострадали 67-годишният водач на „Тойота“-та и 51-годишният шофьор на „Алфа Ромео“. На двамата са взети кръвни проби за химически анализ.

Местопроизшествието е запазено и е извършен оглед. По случая се води досъдебно производство.