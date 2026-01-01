Работим усилено по финализиране на проектите на бюджетните закони. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

Предстои тази седмица заседание на комисията по бюджетна политика към НСТС и социалните партньори ще имат възможност да обсъдят всички детайли по предложенията. Пакетът от данъчни закони ще се обсъди и на заседание на НСТС, което планирам да проведем следващата седмица, информира Донев. Той увери, че проектите за данъчни закони, проектобюджета на държавата, както и проектобюджетите на здравната каса и държавното обществено осигуряване ще се обсъдят от НСТС, като преди това ще има и неформални срещи със социалните партньори.

По повод дневния ред на заседанието Донев каза, че ще се разгледат проекти, внесени от Министерството на труда и социалната политика (МТСП), които не са получили единодушна подкрепа от членовете на постоянните комисиите към НСТС.

Постъпило е искане от председателя на Комисията по труда, демографската и социалната политика на Народното събрание за становище от НСТС относно Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, съобщи Донев. Постъпило е писмо от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) за извънредно заседание за подготовката на държавния бюджет за 2027 г., промените в данъчното законодателство, политиката по доходите и средствата за възнаграждения в бюджетната сфера, както и за подготвените структурните и организационни промени в държавната администрация и публичния сектор, съобщи още вицепремиерът.