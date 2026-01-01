Община Варна подготвя промени в общия устройствен план и други мерки за регулиране на строителството. Продължават и проверките на строителните книжа и процедурите срещу незаконни обекти в местността Баба Алино. Това каза кметът на Варна Благомир Коцев, който е в к.к. "Албена" заради форум по време на Годишната среща на местните власти в Албена.

По думите на Коцев общината работи активно по въпроса за регулирането на строителството, като обсъжда възможните решения с експерти, юристи и представители на професионалните гилдии. Сред разглежданите мерки са промени в общия устройствен план, но все още няма окончателно решение дали ще бъде наложен мораториум, или ще бъдат въведени други правила.

Коцев каза, че в някои райони на града има значителен инвестиционен интерес, без публичната инфраструктура да се развива със същите темпове. По думите му на места липсват достатъчно добри пътища, канализация, детски градини и училища. „Строителството във Варна е проблем за всички граждани, защото инвестиционният интерес е огромен“, каза кметът. Той подчерта, че развитието на града трябва да се осъществява по определен ред и в съответствие с общия устройствен план.

Кметът приветства и проверката на строителните разрешения във Варна за период от четири години назад, извършвана от Дирекцията за национален строителен контрол и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. По думите на Коцев общината отдавна е поискала цялостна проверка на работата на строителния контрол и главния архитект.

Коцев съобщи, че в местността Баба Алино продължават процедурите срещу незаконното строителство. Става въпрос за около 90–100 обекта, по които администрацията работи чрез издаване на актове и заповеди. По думите на кмета процесът ще продължи и през следващите месеци.

Благомир Коцев посочи, че общината работи с намален състав, след като част от служителите са били освободени, или са в процес на освобождаване заради съмнения за бездействие по случая.

Кметът коментира и свлачището в район „Аспарухово“, където строителството в близост до пропадналия път е спряно от Регионалната дирекция за национален строителен контрол. По думите на Коцев общината извършва собствена проверка, а Министерството на регионалното развитие и благоустройството проверява издадените строителни книжа.

Коцев посочи, че протоколът от проверката на „Геозащита“ вече е изготвен и предстои документите да бъдат подготвени за представяне пред Комисията по бедствия и аварии към Министерския съвет. Кметът уточни, че евентуалното удължаване на бедственото положение е в правомощията на областния управител.

По отношение на съгласуването на инвестиционния проект с ВиК оператора Коцев каза, че обичайната практика е такива проекти да се съгласуват, но в конкретния случай главният архитект е преценил да не го направи. Коцев каза, че е разговарял с регионалния министър Иван Шишков с настояване проверката да обхване и основанията за издаване на разрешението за строеж.

Кметът изрази надежда проверките да изяснят обстоятелствата около строителните книжа и да допринесат за спазването на законовите изисквания при строителството във Варна.