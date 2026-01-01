Американските икономисти Робърт Е. Хол и Майкъл Уудфорд спечелиха Нобеловата награда за икономически науки за 2026 г. Отличието им се присъжда за приноса им към развитието на теоретичните основи на макроикономическата стабилизация, съобщи Кралската шведска академия на науките в Стокхолм.

Двамата икономисти бяха отличени за изследванията си върху микроикономическите основи на макроикономическата стабилизация — знания, които помагат на правителствата и централните банки да реагират на икономически кризи, инфлация и резки промени на пазарите.

Изследванията на двамата учени помагат да се обясни как решенията на домакинствата и бизнеса влияят върху цялата икономиката и как паричната и фискалната политика могат да ограничават икономическите сътресения. Разработените от тях теоретични модели намират приложение в работата на централните банки и при изготвянето на икономическата политика.

Наградата, официално наречена „Награда на Шведската централна банка за икономически науки в памет на Алфред Нобел“, е в размер на 12 милиона шведски крони, които се поделят между лауреатите.

За какво са отличени двамата икономисти?

Работата на Хол и Уудфорд допринася за по-доброто разбиране на връзката между индивидуалните икономически решения и състоянието на националната икономика.

Микроикономическите основи на макроикономиката позволяват да се анализира как решенията на домакинствата за потребление и спестяване, както и действията на компаниите, влияят върху инфлацията, заетостта и икономическия растеж.

Тези модели имат значение за централните банки, които определят лихвените проценти и предприемат мерки за овладяване на инфлацията, както и за правителствата, които използват бюджетни разходи и данъчна политика за стабилизиране на икономиката.

Теоретичните разработки на двамата учени подпомагат анализа на икономически сътресения, включително енергийни кризи, промени в потребителското поведение и резки колебания в стопанската активност.

Кой е Робърт Хол?

Робърт Е. Хол е американски икономист и професор в Станфордския университет в Калифорния. Той е сред утвърдените изследователи в областта на макроикономиката, заетостта, инфлацията, икономическия растеж и публичната политика.

Хол получава бакалавърската си степен от Калифорнийския университет в Бъркли, а докторската си степен по икономика — от Масачузетския технологичен институт (MIT).

Преди да се присъедини към Станфорд през 1978 г., той преподава в MIT и Калифорнийския университет в Бъркли. През 2010 г. е президент на Американската икономическа асоциация.

Значителна част от научната му работа е посветена на връзката между поведението на потребителите и бизнеса и развитието на икономиката като цяло. Хол изследва също динамиката на пазара на труда, формирането на доходите и причините за икономическите колебания.

Той има дългогодишен принос към изследванията на бизнес циклите и е свързан с Националното бюро за икономически изследвания на САЩ (NBER), където председателства комисията, определяща официално използваната хронология на американските бизнес цикли.

Кой е Майкъл Уудфорд?

Майкъл Уудфорд е американски икономист и професор по политическа икономия в Колумбийския университет в Ню Йорк, където ръководи и катедрата по икономика.

Той завършва Чикагския университет, след което получава юридическа степен от Йейлския университет и докторска степен по икономика от Масачузетския технологичен институт.

Уудфорд е сред водещите съвременни изследователи на паричната политика и механизмите, чрез които централните банки влияят върху инфлацията, икономическата активност и очакванията на бизнеса и потребителите.

Най-известният му труд е книгата „Лихвени проценти и цени: Основи на теорията на паричната политика“ (Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy), публикувана през 2003 г. Изследването има значително влияние върху съвременната икономическа теория и анализа на решенията на централните банки.

Уудфорд е носител и на други престижни отличия, сред които наградата „Дойче банк“ за финансова икономика през 2007 г. и наградата на Banque de France и Toulouse School of Economics за парична икономика през 2018 г.