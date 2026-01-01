Мъж на 33 години е починал след сбиване в центъра на русенското село Тетово. По случая са задържани двама души, а разследването се води под надзора на Окръжната прокуратура в Русе.

Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 01:20 часа на 11 октомври. По това време в селото се е провеждал празник. На място незабавно са изпратени полицейски екипи и екип на Центъра за спешна медицинска помощ.

При пристигането си служителите установили, че един от участниците в сбиването – 33-годишен местен жител, е починал. По данни на свидетели по-рано е възникнал конфликт с участието на множество лица.

Извършен е оглед на местопроизшествието, а разследващите са разпитали свидетели. Двама мъже са задържани по Закона за МВР.

Образувано е досъдебно производство по чл. 124, ал. 2 от Наказателния кодекс. Работата по установяване на всички обстоятелства около смъртта продължава.