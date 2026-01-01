Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Русия залага на балистични ракети и ескалация в Украйна, след поредна нощ на руски удари, при които бяха убити най-малко 13 души, и призова за международна реакция, предаде Франс прес.

"За съжаление, докато Москва залага на балистични ракети и ескалация, светът не винаги реагира адекватно на такива атаки", написа Зеленски в Tелеграм, като изрази съжаление за липсата на средства за противоракетна отбрана.

Най-малко 12 души са били убити в столицата Киев и един в Киевска област, посочи той.

"Това бе масирана атака, която руснаците подготвяха от дълго време, комбинирайки различни видове балистични и крилати ракети, както и дронове, с цел да нанесе колкото е възможно по-големи щети на цивилната инфраструктура", каза Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Русия атакува в Украйна газова инфраструктура в северната Черниговска област, както и граничен пункт с Молдова в южната Одеска област, добави той.