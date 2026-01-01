Неизгодни договори за доставка на електроенергия и прехвърляне на загуби към ВиК дружества са установени след проверка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“. За случая вече е сезирана Софийската градска прокуратура, а държавата ще търси и възможност за обезщетение по граждански ред.

На брифинг регионалният министър Иван Шишков и членът на Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ Явор Стойчев представиха резултатите от проверката. По думите на Стойчев изчислените до края на юли загуби възлизат на близо 1,8 млн. евро, като сумата е определена по консервативна оценка и не включва пропуснати бъдещи ползи.

Според данните на МРРБ чрез договори и анекси, сключени от началото на 2025 г. до края на юли, значителни загуби са били прехвърлени към ВиК дружествата във Враца, Шумен, Добрич, Сливен, Ямбол и Пловдив. Разликата между пазарната цена на електроенергията и фиксираната цена по договорите е била поета именно от тези оператори.

Как е работила схемата

Според министър Шишков проблемът е в начина, по който са били изготвени договорите. Те са предвиждали фиксирана цена за електроенергията, но без задължение доставчиците да осигуряват договорените количества при всяка пазарна ситуация.

„Когато токът е скъп, той не продава, а когато е евтин – продава“, обясни Шишков. Така при поскъпване на електроенергията ВиК дружествата са били принудени да купуват липсващите количества директно от борсата на значително по-високи цени.

От министерството посочват, че първоначално моделът на „ВиК Енерджи Груп“ е бил създаден, за да обединява потреблението на ВиК операторите и да им осигурява по-изгодни условия. По-късно обаче в схемата са били включени три частни дружества посредници, които според МРРБ са печелили при ниски борсови цени, докато рискът при поскъпване е оставал за държавното дружество.

Проверка и прекратени договори

Новото ръководство на „ВиК Енерджи Груп“ е започнало пълна ревизия на договорите след смяната си през тази година. През август вече са прекратени два от неизгодните договори, а МРРБ обяви, че ще предприеме действия за прекратяване и на третия.

От ведомството подчертаха, че занапред електроенергията за ВиК операторите ще се закупува директно от Българската независима енергийна борса по модел „борсова цена плюс търговска надбавка“, като целта е да се избегнат подобни загуби в бъдеще.