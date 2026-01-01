Нестабилна скална маса над швейцарското село Кандерстег може да се срути в долината и да предизвика мащабно свлачище, сравнимо с бедствието, което миналата година засегна близкото село Блатен. Учените свързват нарастващата нестабилност на планинските склонове с размразяването на ледниците, предизвикани от климатичните промени.

Около 1300 жители на Кандерстег, в швейцарския кантон Берн, живеят сред типичния алпийски пейзаж – остри планински върхове, ледници, стръмни зелени долини и звън на кравешки хлопки.

Над селото обаче е надвиснала потенциална опасност. Скалната формация Шпице Щай, част от планински район, който става все по-нестабилен заради размразяването, може да се срути в долината и да предизвика огромно свлачище.

„Осъзнаваш, че това се случва, но не се страхуваш“, казва Бриджит Юни, жителка на Кандерстег. По думите ѝ властите са предприели всички възможни предпазни мерки.

„Но това е природата. А при природата никога не знаеш“, допълва тя.

Към момента селото не е непосредствено застрашено и не е евакуирано. Властите обаче са разработили планове за евакуация, които ще бъдат задействани при необходимост.

Климатичните промени увеличават риска

Вечната замръзналост представлява трайно замръзнали почви, седименти и скали, които действат като своеобразно „лепило“, стабилизиращо планинските склонове. С повишаването на температурите това естествено укрепване отслабва.

Учените предупреждават, че топенето на ледниците и вечната замръзналост увеличава риска от свлачища в Швейцарските Алпи.

През май 2025 г. огромна маса скали и лед се откъсна от планински склон в близката долина Льотшентал. Със силен грохот тя се спусна надолу, издигайки огромен облак прах и покривайки с кал почти цялото село Блатен. То беше евакуирано предварително като предпазна мярка.

Според Маркус Щофел, професор по изменение на климата и природни рискове в Женевския университет, климатичните промени водят до едновременно топене на ледниците и вечната замръзналост.

„В планините и в неконсолидираните отломки има много лед“, обяснява Щофел. „Когато този лед се топи, той играе ролята на цимент. В резултат планинските склонове стават все по-нестабилни.“

Жителите на Кандерстег обаче смятат, че тяхната ситуация е различна от тази в Блатен и че предприетите мерки им позволяват да продължат живота си спокойно.

„Това не е същият случай като в Блатен. Ситуацията е различна“, казва местният жител Рудолф Ислер.

По думите му от Шпице Щай от години падат камъни и местните хора са свикнали с явлението.

„Не се страхуваме от Шпице Щай. Проблемът тук е глобалното затопляне и покачващите се температури“, казва той.

Милиони кубични метри скала са нестабилни

Според оценките нестабилният участък от Шпице Щай съдържа между 15 и 20 милиона кубични метра скален материал. Ако цялата маса се срути наведнъж, последиците могат да бъдат сериозни.

Скалата обаче се наблюдава постоянно, а властите са подготвили планове за евакуация. Експертите смятат, че по-вероятният сценарий е скалният масив да се разруши постепенно, а не да се срути наведнъж като един огромен блок.

Според Натан Солотурнман, експерт по климат и енергетика в „Грийнпийс“ Швейцария, климатичните промени ще увеличат честотата на свлачищата и лавините в планинските райони.

„Може би един ден ще трябва да изоставим определени долини или села, защото ще стане невъзможно да се живее там“, предупреждава той.

По думите му в някои райони разходите за защита на инфраструктурата могат да станат толкова високи, че поддържането на живота там вече да не бъде икономически оправдано.