Пилот загина, а двама щатски полицаи бяха ранени, след като полицейски хеликоптер се сблъска с малък самолет по време на тренировъчно учение на летище в централната част на Пенсилвания вечерта на 19 август, съобщиха властите.
Инцидентът е станал на регионалното летище Карлайл в окръг Къмбърланд, на около 193 километра западно от Филаделфия, съобщи полицията, цитирана от Си Ен Ен.
Pennsylvania State Police helicopter and small plane crash at Carlisle Airport on Petersburg Road, PA.— Comandante🎖️ (@commandante_) August 20, 2026
Emergency crews are on scene. The helicopter went down in a grassy area at or near the airport. One person is dead and up to two others are injured.
FAA and NTSB have been… pic.twitter.com/BK3Wt2b8hx
Екипажът на хеликоптера от двама души е провеждал рутинно тренировъчно занятие върху тревна площ край пистата, когато двуместен самолет „Сесна 150“ е ударил хеликоптера отзад, след като се е движил по пистата и е завил надясно. Това съобщи на пресконференция изпълняващият длъжността комисар на щатската полиция подполковник Джордж Бивънс.
Хеликоптерът е бил на „няколко фута над земята. Пилотите дори не биха могли да видят приближаващия самолет“, каза Бивънс, определяйки инцидента като „много тежка катастрофа“, когато е станал сблъсъкът.
🚨 A small aircraft and a Pennsylvania State Police helicopter collided midair in central Pennsylvania on Wednesday evening, according to authorities. The FAA said the collision involved a Cessna 150 and a Bell 407— Aviation Reporter (@TripppleSeven7) August 20, 2026
Two people were on board the police helicopter, while the number… pic.twitter.com/cGsOiaaENH
Бивънс съобщи, че първоначално и двамата пилоти са били блокирани в хеликоптера. Единият полицай успял да избута прозорец и да помогне на другия да се измъкне, преди да пристигнат спасителните екипи.
Федералната авиационна администрация и Националният съвет за безопасност на транспорта разследват катастрофата с помощта на щатската полиция на Пенсилвания, заяви Бивънс.
Смята се, че на борда на „Чесна“ е бил само пилотът, но Бивънс уточни, че това все още се разследва.
„Тази вечер можеше да бъде много по-зле. Можеше да бъде много по-трагично за нашето семейство на щатската полиция. Слава Богу, че не беше така“, каза губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро.