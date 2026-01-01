Продължава доугасяването на пожара край Дупница, който възникна на 18 август в местността Елез дере, в района на Дупница, съобщиха от полицията в Кюстендил. На място работят противопожарен екип, два булдозера и гондола от Община Дупница. Огнището се запръстява от горели отпадъци. През нощта на място е дежурил и екип на Районната служба "противопожарна безопасност и защина на населението" – Дупница.

Пожарът беше овладян от осем противопожарни екипа и тежка техника от община Дупница, но заради получилото се тогава задимяване в района беше задействана и системата за спешни предупреждения в района. Ситуацията към момента е овладяна.

Пожар в землището на с. Мърводол, община Невестино, е възникнал поради небрежност вчера около 17:00 ч., казаха още от полицията. Огънят е засегнал площ от 20 хил. кв. м сухи треви и храсти. Угасен е бил от противопожарни екипи, служители на Държавното горско стопанство в Невестинов и местни жители.