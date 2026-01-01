Министерството на финансите на САЩ удължи до 00:01 ч. на 19 септември срока, в който са разрешени определени трансакции, свързани с „Лукойл Интернешънъл ГмбХ“ (Lukoil International GmbH). Това съобщава на сайта си Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към финансовото ведомство.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи санкции срещу „Лукойл“ през октомври 2025 г. като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украйна. Малко след това компанията обяви, че предлага активите си в чужбина за продажба. От въвеждането на санкциите американските власти неколкократно удължават сроковете на съответните лицензи. За последен път това бе направено на 24 юли, като посоченият тогава краен срок бе 22 август.

Всяка конкретна сделка с "Лукойл" за покупка на международните активи на компанията ще изисква одобрението на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ.

Компанията, която в България е собственик на рафинерията в Бургас и на едноименната верига от около 500 бензиностанции, беше санкционирана заради подкрепата си за войната на Русия срещу Украйна.

Великобритания миналата седмица също удължи генералния лиценз за четирите дружества на "Лукойл" в България („Лукойл България“, „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Лукойл Ейвиейшън България“ и „Лукойл - България бункер“) - до 29 октомври 2026 г., което позволява извършването на трансакции с българските дружества на руския петролен концерн, след като предишното разрешение от британските власти трябваше да изтече на 13 август.