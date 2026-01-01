Пожарът в гористата местност между котленските села Градец и Медвен е локализиран, но гасенето ще продължи през цялата нощ и утре. Това съобщи пред БТА областният управител на Сливен Михаил Кашеров.

Сигналът за пожара е получен в 13:30 ч., като по първоначални данни той е възникнал от двете страни на път II-48. Задействана бе системата BG-ALERT. В гасенето му се включиха седем пожарни автомобила, два хеликоптера, военнослужещи, горски служители и доброволци.

„Гасенето ще продължи и цяла вечер с наличния състав, който е на терен. За утре отново двата хеликоптера „Кугър“ ще бъдат на разположение“, каза Кашеров. Предстои да бъде осигурена тежка верижна техника от „Мини Марица-изток“. „Надяваме се, че утре тежък верижен трактор ще бъде на място, за да могат да бъдат направени просеки в гористата местност и да бъде ограничено развитието на пожара“, заяви Кашеров.

През нощта ще останат дежурни екипи. „Военните и пожарната също ще бъдат на терен и при възникване на по-тежка ситуация, която се надявам да не се случи, ще бъде активирана системата BG-ALERT“, каза той.

По-рано днес Михаил Кашеров съобщи, че пожарът е тръгнал от три места.

По думите му фронтът на пожара е повече от 2,5-3 километра, а вятърът допълнително затруднява гасенето. Кашеров съобщи още, че огънят е започнал от три места, което според него поражда съмнения за причината за пожара. Той е разпоредил на полицията да започне разследване.

„Гражданите на Медвен могат да бъдат спокойни, но борбата ще продължи дълго време. Единствено е жалко, че така унищожаваме нашата природа, която е едно от малките неща, с които Господ е дарил България“, допълни Михаил Кашеров.

Той не изключи нито човешка небрежност, нито умишлено запалване като причина за пожара. По думите му това ще бъде изяснено в рамките на разследването. „И ще бъдат взети крути мерки, защото това нещо не може да продължава така“, увери областният управител на Сливен.

Кашеров уточни още, че към момента няма непосредствена опасност пожарът да достигне землището на Жеравна.