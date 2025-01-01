Крадци „си взеха“ 350 лева на стотинки от вендинг автомати за играчки в Бургас, съобщиха от полицията.

Униформени са задържали двама криминално проявени бургазлии (на възраст 23 и 27 години), които извършили две кражби от вендинг автомати за играчки.

Първият бил монтиран на ул. „Цар Калоян“ - открадната е сумата от 150 лв. на стотинки, а вторият - на ул. „Гладстон“, където е открадната сумата от 200 лв. на стотинки.

Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа. Направили са пълни самопризнания по случаите.

Работата по цялостно установяване на престъпната им дейност продължава от служители на Първо Районно управление – Бургас.