Опит за задържане на непълнолетни крадци на железопътни елементи край Гълъбово прерасна в безпрецедентна агресия срещу полицейски служители, завършила със стрелба и ранен мъж.

Това обяви на извънреден брифинг окръжният прокурор на Стара Загора Мария Михайлова. По случая са образувани две досъдебни производства. Екшънът е започнал, след като полицейски патрул е засякъл „каруца с две лица, с конски впряг и натоварени в превозното средство множество метални елементи, които са от влаковата композиция или от инфраструктурата на БДЖ“, уточни прокурор Михайлова.

При опита за проверка, двамата извършители - непълнолетни момчета на 17 и 14 години, са опитали да избягат. „След като установяват двете лица, полицейските служители започват преследване, като успяват да заловят едното от двете лица“, каза прокурорът. Задържан е по-големият - 17-годишен младеж, докато 14-годишният му съучастник е успял да се укрие.

В суматохата, изоставената каруца продължила движението си без контрол и се врязала в автомобил с четирима пътници, които не са пострадали. От удара каруцата буквално се е разпаднала.

Истинската ескалация обаче е настъпила, докато униформените са извършвали процедурата по задържане. „На мястото пристигат множество хора от град Гълъбово, които започват безмотивната агресия, насочена към полицейските служители, изразяваща се в блъскане, бутане, с настояването незабавно да бъде освободен непълнолетният 17-годишен младеж“, разказа в детайли прокурор Михайлова.

При опита да овладеят тълпата, единият от полицаите е бил повален на земята. „В резултат на тази съпротива, единият от полицейските служители пада на земята, като понася няколко удара по тялото си“, заяви окръжният прокурор.

За да прекрати саморазправата, другият полицай е бил принуден да действа. „Опитвайки да преустанови тяхното поведение и да сломи съпротивата на множеството, произвежда изстрел със служебно оръжие със стоп патрон във въздуха“, обясни Михайлова.

„Тъй като хората не преустановяват това агресивно поведение и не се разотиват, се налага да произведе втори изстрел, който попада в крака на 43-годишен мъж“, каза още окръжният прокурор.

Пострадалият е с повърхностна рана и без опасност за живота. По случая обаче се води отделно разследване от следовател към Окръжна прокуратура-Стара Загора за причиняване на лека телесна повреда от полицай при изпълнение на служебните му задължения.

Прокурор Михайлова беше категорична в оценката си за случилото се: „Искам да заявя, че всякаква форма на агресия по отношение на полицейските служители при изпълнение на техните служебни задължения не само е неприемлива, тя е недопустима. Проявата на агресия спрямо тези лица ще бъде наказана и преследвана по всички законово установени процедури“.

За съпротивата срещу орган на властта законът предвижда затвор до 3 години или глоба от 500 до 2000 лева. Наказанието за причинена телесна повреда на полицай пък е лишаване от свобода до три години.

Двамата непълнолетни извършители са задържани за 24 часа, като с тях и родителите им ще работи и Местната комисия за борба с противообществените прояви. Състоянието на пострадалия полицай е добро, като ще му бъде назначена съдебно-медицинска експертиза. Разследването продължава с разпити на свидетели.