Крадци на тротинетка обраха минувач в Пловдив, задържани са. Това съобщи полицията във Варна.

Преди няколко дни двама младежи – на 16 и 21 години, вече известни на органите на реда, са се придвижвали с електрическа тротинетка и са отнели мобилен телефон от случаен минувач.

В същия период е бил извършен и втори грабеж – 18-годишен криминално проявен и осъждан младеж е издърпал портмоне от ръцете на малолетен ученик.

Благодарение на бързата реакция на служителите от Трето РУ част от личните документи, намиращи се в отнетия аксесоар, са открити и приложени към образуваното досъдебно производство.

И тримата извършители са задържани за срок до 24 часа. Работата по случаите продължава под надзора на прокуратурата.