В почивните дни униформени задържаха в ареста двама мъже на 20 и 32-годишна възраст за кражби във Варна, съобщиха от полицията.

По-младият откраднал електрическа тротинетка, оставена без надзор на улица в центъра на областния град.

Отново индивидуално електрическо превозно средство е отнел и другия задържан, но чрез проникване в заложна къща, откъдето е откраднал и над 4 000 лева.

Нарушителите били заловени и по случаите са започнати разследвания.