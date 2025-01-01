Пещерски полицаи установиха самоличността на двама извършители на кражба на служебен микробус.

Сигнал за инцидента е подаден от управителя на местен офис на куриерска фирма, който съобщил, че ден по-рано неизвестни са откраднали паркираното пред офиса превозно средство. Малко по-късно микробусът е бил намерен близо до площадка за депониране на отпадъци край Пещера.

Разследването установило, че извършителите са 19-годишен младеж от пазарджишкото село Звъничево и негов 14-годишен съучастник от Пещера. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата в Пазарджик.