Разследват кражба като на филм от бижутерски магазин в Дупница, съобщиха от полицията.

Сигналът за кражбата е подаден на 26 август. Пред обекта е спрял мотор тип скутер, мъжете пускат две димки, единият влиза в обекта.

Бил е с тъмни дрехи, ръкавици и маска, казал, че идва да си вземе нещо, пресегнал се към стъклената витрина и взел кадифена подложка със златни синджирчета, излязъл, качил се на скутера и заминали в посока Наковия мост.

Отнетите накити са около 100 грама, а щетата е на стойност 17 000 лв.