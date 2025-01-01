Прокуратурата привлече към наказателна отговорност мъж и жена за кражба на пари, парфюми и козметика от магазин в мол в София, съобщиха от обвинението.

На 22 септември обвиняемите са откраднали 5633,60 лева и 45 броя парфюма и козметични продукти на стойност 11 057 лв. Всичко е на обща стойност 16 690,60 лв.

Посред бял ден: Тийнейджъри откраднаха скъпи чанти от магазин в центъра на София

За престъплението се предвижда наказание „лишаване от свобода” от 1 до 10 години.

В хода на разследването до момента е установено, че жената е работила в магазина преди време и е имала достъп до него.

Двамата са задържани за 72 часа, като предстои да им бъде поискан постоянен арест.