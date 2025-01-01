Служители на полицейския участък в Сърница разкриха кражба от мюсюлмански храм в града. Сигнал за инцидента е подаден вчера от местното настоятелство на джамията, след като апаш е проникнал в сградата и е отмъкнал кутията за дарения с намиращите се в нея пари.

Благодарение на бързите действия на полицейските служители, самоличността на извършителя е установена още същия ден. Оказало се, че това е 14-годишен тийнейджър от родопското градче.

По случая е образувано досъдебно производство. С непълнолетния работят както криминалисти, така и инспектор от „Детска педагогическа стая“, за да се изяснят мотивите му и обстоятелствата около престъплението.