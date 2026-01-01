Криминалисти на РУ-Сливен са задържали извършител на серия кражби от леки автомобили, съобщиха от полицията.

В кратък период от време, от края на 2025 година и началото на 2026 година, в районното управление са получени сигнали за кражба на различни до вид и стойност вещи от паркирани на територията на град Сливен леки автомобил.

По случаите са започнати шест разследвания и е започната работа по четири заявителски материали. В резултат на проведените издирвателни и процесуално-следствени действия от служители на сектор „Криминална полиция“ извършителят е установен.

Той е мъж на 47 години, криминално проявен и осъждан, задържан е на 16 януари. При последвалите процесуални действия в обитаваното от него жилище в град Сливен са намерени и иззети вещи, имащи отношение към заявените престъпления.

Иззети са още и опаковки с вещества, които при теста за наркотици са дали положителен резултат. Мъжът е задържан за 24 часа. Работата по случая продължава от служители в отдел „Разследване“ и сектор „Криминална полиция“ към РУ-Сливен.