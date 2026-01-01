Близо три тона животински продукти без необходимите документи за произход са иззети при проверки на ГКПП „Капитан Андреево“, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“, съвместно със служители на Агенция „Митници“, са извършили проверки на превозни средства, влизащи в България от Турция.

При проверка на автобус с турска регистрация инспекторите открили 1582 кг овча лой и 605 кг месни продукти без документи за произход.

Над 200 килограма храни без документи са иззети на ГКПП „Капитан Андреево“

При последващи проверки на друг автобус и бус с турска регистрация са установени още 300 кг и 330 кг овча лой, също без необходимите придружаващи документи.

Всички количества са иззети, а продуктите предстои да бъдат унищожени.

От БАБХ подчертават, че контролът на граничните контролно-пропускателни пунктове се извършва постоянно с цел да не се допуска вносът на несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.