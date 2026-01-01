Разследват масов бой в Средец, съобщиха от полицията.

Сбиването е станало на 26 юли в района на частен дом на ул. "Тодор Каблешков".

Масов бой в Антоново: Задържаха трима мъже, други двама са в болница

Двама братя - на 35 и 37 години са влезли във физическа саморазправа с други трима братя - на 42, 45 и 46 години, нанасяйки си взаимно удари с брадви, мотики и дървени прътове по лицата и телата.

В сбиването са се включили и множество други техни близки и роднини. Задържани са били по един брат от двете групи, а в болници са настанени четирима души - най-сериозно пострадалия от тях 45-годишен мъж.