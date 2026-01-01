Флотилия от десет кораба, свързани с Япония, напусна днес Ормузкия проток, а супертанкер, превозващ саудитски суров петрол за Южна Корея, отплава през уикенда, сочат данни за корабоплаването на Ел Ес И Джи (LSEG), цитирани от Ройтерс.

Сред корабите, свързани с Япония, са шест големи танкера, натоварени с 12 милиона барела суров петрол от Близкия изток, два танкера за химически продукти, кораб автовоз и контейнеровоз, показват данните. Танкерите превозват суров петрол от Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар, който е бил натоварен между края на февруари и началото на март.

Повечето от корабите се управляват от японската корабна компания "Мицуи О Ес Кей лайнс" (Mitsui O.S.K. Lines - MOL), която по-рано заяви, че ще даде приоритет на безопасността на своите моряци, товара и корабите при преминаването през пролива. Корабите бяха блокирани в Персийския залив в продължение на месеци заради войната с Иран.

Същевременно южнокорейската рафинерия "Ес-ойл" (S-Oil) съобщи днес, че танкерът Ви Ел Си Си "Лонг уинд" (VLCC "Long Wind"), превозващ петрол за нейните съоръжения, е напуснал пролива в събота. Корабът, натоварен с 2 милиона барела саудитски петрол в началото на март, се очаква да пристигне в Онсан, Южна Корея, на 26 юли, сочат данни на Ел Ес И Джи.