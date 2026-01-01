Въоръжени мъже убиха най-малко девет земеделци при нападение срещу село в нигерийския щат Кадуна, в северозападната част на страната, и отвлякоха "няколко други“, показа доклад за ООН, видян от Франс прес.

Според документа престъпниците са извършили нападението си в събота в полетата около село Каканги, в област Бирнин Гвари, откривайки огън по работещи фермери.

"Досега са открити девет тела, като шест от жертвите са идентифицирани от местните власти“, се казва в доклада. Кабиру Ишак, лидер на общността, съобщава за десет смъртни случая.

Според него и информацията в доклада на ООН нападението е било отмъщение за убийството на бандит от земеделци по време на "неуспешен опит за грабеж“ по-рано същия ден.

Джихадисти и други престъпни групировки напоследък засилиха атаките си срещу населени със земеделци места в Северна и Централна Нигерия, където жителите не са в състояние да платят изискваните данъци, отбелязва АФП, допълвайки, че Кадуна е един от засегнатите региони.