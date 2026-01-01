Фрезованият материал от ремонта на автомагистрала „Тракия“ в област Стара Загора ще бъде предоставен на общините в региона за ремонт на общинската пътна инфраструктура. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

От пътната агенция уточняват, че материалът е разположен в обслужващите зони на магистралата и на общински терени, предварително координирани с общините Стара Загора и Раднево.

На 2 юли беше възстановено движението в посока София по последния 10-километров участък от автомагистралата в област Стара Загора, който беше в ремонт. От АПИ припомнят, че обновяването на отсечката между 208-и и 218-и километър започна на 19 юни, а ремонтните дейности са приключили ден по-рано от предвиденото.

Пускат движението по ремонтирания 11 км участък от АМ „Тракия“ в Старазагорско

На 30 юни приключи и ремонтът на 11-километровия участък между 218-и и 229-и километър, където поетапно бяха обновени двете платна за движение.

През юни и юли в област Стара Загора са ремонтирани общо 32 километра от автомагистрала „Тракия“, от които 11 километра в посока Бургас и 21 километра в посока София. Ремонтите са изпълнени от „Автомагистрали“ ЕАД.

От АПИ припомнят още, че преди началото на активния летен сезон Министерството на регионалното развитие и благоустройството и пътната агенция поеха ангажимент основните ремонти по автомагистралите „Тракия“ и „Хемус“ да приключат до края на юни, за да не затрудняват пътуванията през юли и август. Освен това беше договорено бъдещите ремонтни дейности по основните пътни артерии да се координират и с туристическия бранш, така че да се ограничи влиянието им върху летния трафик.