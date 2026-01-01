Седем души загинаха, а най-малко 24 са ранени при масирана руска атака срещу Киев през нощта

Най-малко седем души загинаха, а 24 бяха ранени при масирана руска атака с балистични ракети и дронове срещу украинската столица Киев през изминалата нощ, предаде Укринформ.

Началникът на градската военна администрация Тимур Ткаченко съобщи в Телеграм, че към 5:20 ч. тази сутрин жертвите са седем, а ранените – най-малко 24. По-рано през нощта властите съобщаваха последователно за трима, след това за седем ранени и петима загинали, докато спасителните екипи продължаваха работа.

Нападението започна с удари с балистични ракети, а впоследствие руските сили атакуваха и с дронове. В Киев се чуха множество мощни експлозии, докато системите за противовъздушна отбрана отблъскваха въздушното нападение.

БТА/АП

Кметът на Киев Виталий Кличко призова жителите да останат в укритията, като потвърди, че противовъздушната отбрана действа.

Атаката нанесе щети в няколко района на украинската столица. В Подолски район е повреден 25-етажен жилищен блок и са избухнали пожари в автомобили. В Голосеевски район са пламнали общинска сграда и склад, а отломки от свален дрон са паднали върху открита площ, съобщиха местните власти.

Още преди нападението украинският президент Володимир Зеленски предупреди в публикация в социалната мрежа Екс, че според разузнавателните данни Москва подготвя нова масирана атака срещу Украйна.

Информацията за нападението и последиците му е по данни на Укринформ и Франс прес.