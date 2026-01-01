Нидерландското правителство смята, че всички студенти в средното професионално образование, висшето професионално образование и университетското образование имат право на възнаграждение за стаж. Това ще бъде заложено в закон, макар и да не се предвижда минимална сума, съобщават местните медии.

Такъв закон би засегнал и българските студенти, които учат в Нидерландия и правят стажове. От години Нидерландия е най-предпочитаната от българските кандидат-студенти държава.

Секторите на икономиката и фирмите, предлагащи стажове, трябва сами да уредят въпроса по разумен начин, според министъра на образованието Риан Летсхерт. „В момент има произволност – един студент получава възнаграждение, а друг – не,“ казва тя, цитирана от сайта „Ню“.

В закона няма да бъде въведена веднага минимална сума за плащане за стаж, тъй като тя е трудна за определяне за всеки сектор, а сумите не трябва да бъдат прекалено високи. В такъв случай някои фирми и институции може би ще престанат да предлагат стажантски места, се казва в репортаж на телевизия Ен О Ес.

Част от фирмите са заложили възнаграждения за стаж в колективните трудови договори. Младите хора вече могат да се позовават на тях. Освен това са сключени споразумения в новия Кодекс за стажове в висшето професионално образование (2025 г.) и в Пакта за стажове в средното професионално образование (2023–2027 г.). В тях се посочва, че учениците от средното професионално образование получават същите възнаграждения за стаж като студентите от висшето професионално образование и университетите.

Данните на Централното статистическо бюро на Нидерландия от март 2025 г. показват, че едва 43 процента от учениците в средното професионално образование са получили възнаграждение за стаж. По-ранно проучване на „РисърчНед“ (2023 г.) е показало, че 75 процента от студентите във висшето професионално образование са получили възнаграждение за стаж. За университетското образование този дял е бил 65 процента от студентите с задължителен стаж и 91 процента от тези с факултативен стаж.

Министър Летсхерт иска всички предприятия да изплащат възнаграждение за стаж. Тя смята, че това ще се осъществи. „Пазарът на труда става все по-ограничен, така че предприятията и институциите имат интерес да привличат таланти,“ казва тя.

Става въпрос и за разумни суми. Ако с течение на времето се окаже, че това не се случва или се случва в недостатъчна степен, все пак ще бъде въведена законово определена минимална сума за стажантите. Министър Летсхерт обещава, че ще „следи строго“ за това.

За тези, които скоро ще започнат стаж, законът все още не важи. Първо Долната, а после и Горната камара трябва да го обсъдят и да го одобрят. В момента поддръжниците за такъв закон са повече от противниците. Очакванията са законът да влезе в сила през 2028 г.

Вече се чуват несъгласия срещу към такъв законопроект. Националният студентски съюз (LSVb) е шокиран от закона за задължителното възнаграждение за стажанти. Начинът, по който се прилага законът – без минимална сума – дава на работодателите пълна свобода да изплащат минимално възнаграждение или изобщо да не плащат, пише всекидневникът „Алгемейн Дагблад“. Теоретично една фирма може да плаща на стажант 10 евро на месец, докато друга превежда 350 евро. Затова студентският съюз се застъпва за задължително възнаграждение за стаж от 1020 евро на месец или 40 процента от минималната работна заплата. „Разходите за наем и храна също не стават по-евтини, когато един студент започне стаж“, казва председателката Еви Крас.

Студентски съвет (ISO)- най-голямата национална студентска организация в Нидерландия - се опасява, че отговорността за получаването на разумно възнаграждение за стаж ще остане върху студентите. „Страхът ни е, че законът няма да изпълни целта си – да направи стажовете достъпни и финансово осъществими“, заяви говорителката на съюза Флор Декерс.