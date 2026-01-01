Украински полицай почина от раните си снощи след руски удар в украинския град Запорожие, предаде Укринформ, като се позова на местните власти.

Броят на ранените при въздушната атака е нараснал до 13, обяви началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров в приложението Телеграм.

"Броят на пострадалите при вражеското нападение срещу Запорожие продължава да расте", написа той.

Според неговата информация ранените са засегнати от ударни вълни и шрапнели.

Една от бомбите е паднала в района на многоетажна жилищна сграда. Двама полицаи са били на мястото, като са изпълнявали служебните си задължения. Единият е починалият, а другият остава в критично състояние.

Друга бомба е нанесла щети в жилищен район.