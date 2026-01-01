Изследователи, водени от екип от университетската клиника "Шарите" в Берлин, Германия, разработиха нов, минимално инвазивен терапевтичен подход за лечение на остеоартрит на коляното, който показва обещаващи резултати в 12-месечно проучване.

Методът, наречен емболизация на геникуларните артерии (GAE), е насочен към аномални кръвоносни съдове и допълнителни болкочувствителни нерви, свързани със заболяването. Макар самата процедура да не е нова, изследователският екип е използвал нов вид материал - микроскопични разтворими гелни микросфери - за разлика от използваните досега антибиотици, които са носели риск от възпаление и антибиотична резистентност. Микросферите се инжектират в коляното и временно блокират кръвотока през абнормалните съдове, без да засягат общото кръвоснабдяване на ставата, след което се разтварят в рамките на часове.

Според радиолога Флориан Нима Флекенщайн от университетската клиника методът нормализира съдовата и невронната структура на коляното чрез намаляване на възпалението и болката, което може да забави прогресията на заболяването.

Проучването проследило 194 пациенти със средна възраст 69 години, страдащи от болка в коляното вследствие на остеоартрит, които не са реагирали успешно на предходно лечение с физиотерапия, противовъзпалителни лекарства или вътреставни инжекции. В началото на 12-месечния период средният интензитет на болката при участниците бил 7 от 10, а до края на проучването намалял до 3 от 10. Показателите за ежедневна активност, участие в спорт и отдих, както и общото качество на живот, се подобрили значително, без да бъдат отчетени съществени странични ефекти.

Флекенщайн посочи, че резултатите имат особена стойност, тъй като произхождат от реалната клинична практика, а не от строго контролирани условия. Той добави, че за подходящите пациенти методът може да предложи трайно облекчение чрез еднократна процедура, представляваща междинна възможност между инжекциите и пълната смяна на ставата.

Изследователите отбелязват, че проучването няма контролна група за сравнение и е проведено в рамките на една болница, но резултатите се смятат за обнадеждаващи. Бъдещи изследвания биха могли да включат по-големи групи пациенти, проследявани за по-продължителни периоди, както и напълно рандомизирани клинични изпитвания за по-точна оценка на ефективността на метода спрямо алтернативни лечения или плацебо.