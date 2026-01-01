Четирима туристи се удавиха в рамките на един час в района на турския курорт Кушадасъ на Егейско море, съобщи агенция ИХА.
Силният вятър, духащ със скорост 23 км в секунда, големите вълни и активното морско течение са предизвикали за кратко време кризисни ситуации край плажната ивица, като 16 туристи са били спасени, но четирима други са загубили живота си, добавя агенцията.
Kuş adası tatilcilerin kabusu oldu!— Yedi23haber (@Yedi23haber) July 5, 2026
Bir günde 4 kişi bo*ğularak can verdi, 20 kişi ö*lü*mden döndü.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve buna bağlı olarak yükselen dalgalar, denizde teh*li*keli anların yaşanmasına neden oldu.… pic.twitter.com/uGEtEmqEMV
Трагедията се е разиграла на плажа „Севги“, като в спасителната акция са участвали спасителни екипи на бреговата охрана и полицията. Въпреки усилията на медиците, животът на четирима души не е могъл да бъде спасен.
Властите предупреждават, че туристите, плажуващи в турските курорти, трябва да обръщат сериозно внимание на предупрежденията за неподходящи условия за влизане в морето.