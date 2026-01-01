Близки и роднини на пострадалите при фаталната катастрофа в "Слънчев бряг" протестират пред сградата на съда в Бургас, където трябва да се гледа делото.

Междувременно сигнал за бомба е получен в сградата на Съдебната палата. Евакуират се граждани и служители. Към момента заседанията са отменени.

БТА

Два дни в Бургаския окръжен съд ще продължат заседанията по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, предаде БНР. Бургаските магистрати отхвърлиха искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване и съдебният процес срещу него започва по същество.

Оставиха в ареста шофьора на АТВ-то от фаталния инцидент в „Слънчев бряг“ (СНИМКИ/ВИДЕО)

Бургазлиев е обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която бяха ранени петима души. Впоследствие от тежките си наранявания почина 35-годишната Христина, а 4-годишният й син Мартин получи трайни увреждания.

БТА

С призив за справедливост „Ангели на пътя“ отново организира протест пред Съдебната палата. Това не е просто дело, това е съдбата на едно семейство, пишат в призива си към протеста за справедливост от сдружението. Да не позволим болката на едно семейството да бъде прегазена за втори път от безразличието, молят организаторите.

БТА

БТА

10 месеца след тежкия инцидент в Слънчев бряг започва съдебният процес срещу 19-годишния Бургазлиев. Въпреки опитите на неговата защита обвинението срещу него да бъде преквалифицирано от умишлено в непредумишлено извършено престъпление, това не се случи. Сега той е обвинен за катастрофа извършена с умисъл, след употреба на марихуана, при която има петима пострадали и жертва.

След 8 месеца: Предадоха на съд Никола Бургазлиев за фаталния инцидент с АТВ и жертва в „Слънчев бряг“

Разследването на случая с катастрофата беше поето от Националната следствена служба, а не от бургаски следователи. На предходното съдебно заседание държавното обвинение посочи като причината за този ход на прокуратурата служебното положение на родителите на Никола Бургазлиев, които са полицаи.

БТА

БТА

Обвинението тогава отхвърли и аргументите, че разследването е нарушило правото на защита на подсъдимия.

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