Близки и роднини на пострадалите при фаталната катастрофа в "Слънчев бряг" протестират пред сградата на съда в Бургас, където трябва да се гледа делото.
Междувременно сигнал за бомба е получен в сградата на Съдебната палата. Евакуират се граждани и служители. Към момента заседанията са отменени.
Два дни в Бургаския окръжен съд ще продължат заседанията по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, предаде БНР. Бургаските магистрати отхвърлиха искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване и съдебният процес срещу него започва по същество.
Оставиха в ареста шофьора на АТВ-то от фаталния инцидент в „Слънчев бряг“ (СНИМКИ/ВИДЕО)
Бургазлиев е обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която бяха ранени петима души. Впоследствие от тежките си наранявания почина 35-годишната Христина, а 4-годишният й син Мартин получи трайни увреждания.
С призив за справедливост „Ангели на пътя“ отново организира протест пред Съдебната палата. Това не е просто дело, това е съдбата на едно семейство, пишат в призива си към протеста за справедливост от сдружението. Да не позволим болката на едно семейството да бъде прегазена за втори път от безразличието, молят организаторите.
10 месеца след тежкия инцидент в Слънчев бряг започва съдебният процес срещу 19-годишния Бургазлиев. Въпреки опитите на неговата защита обвинението срещу него да бъде преквалифицирано от умишлено в непредумишлено извършено престъпление, това не се случи. Сега той е обвинен за катастрофа извършена с умисъл, след употреба на марихуана, при която има петима пострадали и жертва.
След 8 месеца: Предадоха на съд Никола Бургазлиев за фаталния инцидент с АТВ и жертва в „Слънчев бряг“
Разследването на случая с катастрофата беше поето от Националната следствена служба, а не от бургаски следователи. На предходното съдебно заседание държавното обвинение посочи като причината за този ход на прокуратурата служебното положение на родителите на Никола Бургазлиев, които са полицаи.
Обвинението тогава отхвърли и аргументите, че разследването е нарушило правото на защита на подсъдимия.